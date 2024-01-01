Erpisto, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) platformudur. İmalat, tüketim malları, eğitim ve ilaç dahil olmak üzere birçok sektöre hitap etmektedir. Birincil özellikler arasında muhasebe, iş zekası, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları (İK), envanter yönetimi, üretim ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) yer alır. Kullanıcıların sistemi çevrimiçi mağazaları ve fiziksel mağazalar için satış noktası (POS) sistemiyle entegre etmelerine olanak tanıyan bir e-ticaret platformuna sahiptir. Diğer özellikler arasında finansal yönetim, bütçeleme, satış yönetimi, hesap yönetimi, kampanya yönetimi, depo yönetimi, üretim yönetimi ve süreç yönetimi yer alır. Kullanıcıların iş akışını ve kaynakları tek bir pencere bölmesinde yönetmesine olanak tanır. İş zekası ve analitik özellikleri süreç otomasyonu, veri toplama, finansal analiz ve tahmin sağlar. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleriyle uyumludur. Ayrıca Android, iOS, Windows ve Blackberry cihazları için mobil uygulamalara da sahiptir. Destek seçenekleri arasında bilgi tabanı, e-posta ve telefon yer alır.

Web Sitesi: erpisto.com

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