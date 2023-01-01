Recruitio, kullanılabilirliğe odaklanan bir Başvuru Takip Sistemidir (ATS). Müşterilerimizin ve adaylarının mümkün olan sorunsuz süreci geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Recruitio, adayların ilgisini çekmekten doğru kişiyi işe almaya kadar her konuda size yardımcı olur. Özellikler arasında raporlama ve analiz, manuel süreçlerin dijitalleştirilmesi, ilgili iş portallarının paylaşılması, adayların arama kriterleriyle eşleştirilmesi, dijital yetenek havuzu, çevrimiçi referans toplama ve geri bildirim yönetimi yer alır.

Web Sitesi: recruitio.dk

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