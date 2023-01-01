WebCatalog
Recruitio

Recruitio

app.recruitio.dk

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recruitio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Recruitio, kullanılabilirliğe odaklanan bir Başvuru Takip Sistemidir (ATS). Müşterilerimizin ve adaylarının mümkün olan sorunsuz süreci geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Recruitio, adayların ilgisini çekmekten doğru kişiyi işe almaya kadar her konuda size yardımcı olur. Özellikler arasında raporlama ve analiz, manuel süreçlerin dijitalleştirilmesi, ilgili iş portallarının paylaşılması, adayların arama kriterleriyle eşleştirilmesi, dijital yetenek havuzu, çevrimiçi referans toplama ve geri bildirim yönetimi yer alır.

Web Sitesi: recruitio.dk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recruitio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TalentPool

TalentPool

app.talentpool.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

EasyHire

EasyHire

easyhire.me

iglooHR

iglooHR

app.igloohr.com

Thread HCM

Thread HCM

connect.threadhcm.com

Folk Flow

Folk Flow

app.folkflow.com

Alchemus

Alchemus

iprs.alchemus.com

Occupop

Occupop

app.occupop.com

Shortlyster Candidate

Shortlyster Candidate

candidate.shortlyster.com

ATS OnDemand

ATS OnDemand

power.atsondemand.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası