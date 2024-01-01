Spottabl, hızlı büyüyen girişimler ve işletmeler için işe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla işverenleri uzman işe alım uzmanları ve ajanslarla buluşturan yapay zeka destekli bir araçtır. 5000'den fazla uzman işe alım uzmanından oluşan ağıyla Spottabl, incelenmiş ve mülakata hazır adaylardan oluşan bir havuza erişim sağlayarak açık pozisyonları doldurmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Platform işe alım sürecini geliştirmek için çeşitli özellikler sunuyor. İşe alım görevlilerine aktif yetenek ağlarına ve uzmanlıklarına göre ilgili iş fırsatlarını önererek onların sürekli iş fırsatları bulmalarına yardımcı olur. İşe alım görevlileri, şirket sunumu ve iş özellikleri de dahil olmak üzere, rolün kapsamlı bir görünümünü sağlayan 360 derecelik iş tanımlarını görüntüleyebilir. Spottabl'ın yapay zeka destekli profil keşfi, işe alım görevlilerinin kendi özel havuzlarından ilgili yetenekleri bulmasına olanak tanıyor. Platformun sosyal kaynak bulma aracı, hızlı ve etkili yetenek keşfini kolaylaştırıyor. İşe alım uzmanları, başarılı yerleştirme şansını artırarak, görüşmeye hazır adayları nitelendirmek ve göndermek için gerekli bilgi ve araçlarla donatılmıştır. Ek olarak, Spottabl'ın akıllı yönlendirmeleri ve sistem entegrasyonları, adayları otomatik olarak müşterinin Başvuru Takip Sistemine (ATS) göndererek manuel takip ihtiyacını ortadan kaldırır. İşe alım uzmanları Spottabl'a kaydolabilir, uzman profillerini oluşturabilir ve kaynak bulma becerilerini sergileyebilir. Platform, kazanç potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve başarı ücretleri aracılığıyla şeffaflık sağlar. Genel olarak Spottabl, işe alım uzmanlarına işverenlerle bağlantı kurmanın ve iş rolleri için doğru yeteneği bulmanın kolay ve etkili bir yolunu sunarak sonuçta ilgili tüm paydaşlar için işe alım sürecini iyileştiriyor.

Web Sitesi: spottabl.com

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