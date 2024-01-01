TalentRecruit, hem KOBİ'lerin hem de işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Başvuru Takip Sistemi (ATS) ve işe alım yazılımıdır. Sistem, işe alım görevlilerinin en iyi yetenekleri etkili bir şekilde bulmasını, işe almasını ve işe almasını sağlar. TalentRecruit, aday veri analizine dayalı olarak en iyi eşleşen adayları bulmak için Makine Öğrenimi algoritmalarını kullanan 7x24 Sanal İşe Alma Asistanı ERIKA gibi özellikler sunar. Ayrıca, verimli bir işe alım süreci için en iyi yeteneğin keşfedilmesine ve etkili ön eleme ve değerlendirme özelliklerine yardımcı olan çok kanallı kaynak kullanımını da içerir. Özellikle TalentRecruit'in ATS yazılımı, kariyer siteleri, iş kurulları bağlantısı ve çalışan yönlendirmesi gibi unsurları destekleyen güçlü bir aday kaynak bulma platformu için yapay zekayı kullanıyor. İşe alma yöneticisi portalı, aday bilgilerine, taleplere ilişkin güncellemelere, profillere ilişkin geri bildirimlere, iş ve teklif onaylarına ve daha fazlasına ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Teklif yönetimi özelliği, minimum gecikmeyle en iyi yeteneklerin elde edilmesinde etkilidir. Bunların dışında TalentRecruit ayrıca işe alım, markalı bir kariyer web sitesi oluşturma, kampüs işe alımlarını otomatikleştirme ve işe alım KPI'ları üzerinde tam kontrol için ölçüm analizi için araçlar sunar. Aynı zamanda işe alım platformunda çeşitliliği, katılımı ve çevikliği teşvik etmeye de odaklanıyor.

Web Sitesi: talentrecruit.com

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