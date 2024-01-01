Realsoft

Realsoft

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Web Sitesi: realsoft.ae

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RealSoft, Orta Doğu'da 4000'den fazla proje uygulayan, 19 yılı aşkın geçmişi ve çok yönlülüğü ile BAE'de birinci sınıf bir ERP ticaret yazılımıdır. ERP yazılımı, ticari sektöre (ayakkabı, lojistik, tedarik zinciri, giyim, inşaat malzemeleri, otomobil ve yedek parça, tekstil, toptan satış, perakende satış vb.) yönelik KDV özellikli, yapay zeka destekli, tamamen dijitalleştirilmiş ve mükemmel şekilde hazırlanmış bir ERP uygulamasıdır. .).
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: realsoft.ae

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