Alima

Alima

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Web Sitesi: landing.alima.la

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Alima, işletmelerin Latin Amerika'da taze ürünler tedarik etme şeklini kolaylaştıran bir tedarik zinciri teknoloji şirketidir. Restoranların, CPG markalarının ve perakendecilerin satın alma siparişlerini, ürün siparişlerini, gider yönetimini ve lojistiği planlamalarına yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: landing.alima.la

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alima ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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