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SupplyPike, tedarikçilere, tedarik zincirlerindeki gelir kayıplarını önlerken perakendeci kesintilerini zahmetsizce tespit etme ve telafi etme yetkisi veren bir kesinti yönetimi platformudur. SupplyPike, aralarında Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder ve daha fazlasının da bulunduğu 500 önde gelen perakende tedarikçisinin finans, tedarik zinciri ve müşteri ekiplerine yardımcı olmaktadır.

Web Sitesi: supplypike.com

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