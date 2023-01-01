Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Frubana çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Frubana, restoranlar ve küçük perakendecilere yönelik tarım ürünleri ve paketlenmiş ürünlerden oluşan bir B2B platformudur.

Web Sitesi: frubana.com

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