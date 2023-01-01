WebCatalog
Anar

Anar

anar.biz

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Anar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

10Lakh'tan fazla KOBİ'nin güvendiği Hindistan'ın en büyük B2B topluluk platformu. Anar, doğrulanmış üreticileri ve toptancıları perakendecilerle buluşturarak sorunsuz iletişim ve anlaşma yapılmasını kolaylaştırır. KOBİ'ler Anar'la trend ürünleri keşfedebilir, RFQ gönderebilir ve işlerini büyütebilir

Web Sitesi: anar.biz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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