Satış temsilcilerinin satışa, toptancıların ise satın almaya odaklanması gerekir. Repspark, karmaşık B2B toptan satışlarını e-Ticaret basitliğiyle yöneterek bunu kolaylaştırır!

Web Sitesi: repspark.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RepSpark ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.