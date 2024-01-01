Videowise

Videowise

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Web Sitesi: videowise.com

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Videowise, markaların ve perakendecilerin etkileşimi artırmak ve dönüşümü artırmak için çevrimiçi mağazalarda etkileşimli ve alışveriş yapılabilir video deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir e-Ticaret Video Platformudur. Geleneksel video platformlarından farklı olarak Videowise, sayfa hızını koruyan, otomasyonla satıcıya zaman kazandıran ve gelişmiş video analizleriyle daha fazla bilgi sunan ticaret merkezli bir video altyapısı sunar. Markalar ve perakendeciler, Videowise'ın yukarı kaydırılan video oynatma listelerini kullanarak etkileşimli ürün keşfi yoluyla alışveriş yapanların ilgisini çekebilir ve ürünlerinin değer teklifini daha iyi iletebilir, bu da kaçınılmaz olarak satış artışını artırabilir.
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: videowise.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Videowise ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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