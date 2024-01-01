Videowise, markaların ve perakendecilerin etkileşimi artırmak ve dönüşümü artırmak için çevrimiçi mağazalarda etkileşimli ve alışveriş yapılabilir video deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir e-Ticaret Video Platformudur. Geleneksel video platformlarından farklı olarak Videowise, sayfa hızını koruyan, otomasyonla satıcıya zaman kazandıran ve gelişmiş video analizleriyle daha fazla bilgi sunan ticaret merkezli bir video altyapısı sunar. Markalar ve perakendeciler, Videowise'ın yukarı kaydırılan video oynatma listelerini kullanarak etkileşimli ürün keşfi yoluyla alışveriş yapanların ilgisini çekebilir ve ürünlerinin değer teklifini daha iyi iletebilir, bu da kaçınılmaz olarak satış artışını artırabilir.

Web Sitesi: videowise.com

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