Crisp

Crisp

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gocrisp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Crisp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Crisp, tedarik zinciri boyunca perakende verilerini birbirine bağlayıp analiz ederek CPG markalarını rafları dolu tutmak, israfı azaltmak ve karlılığı hızla artırmak için gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilerle güçlendirir. Crisp'in açık veri platformu, tedarikçileri 40'tan fazla perakendeci ve distribütörden gelen verilere bağlayarak satış ve tedarik zinciri öngörülerini tam olarak ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde sunar. Crisp, veri kümelerini mağaza ve ürün düzeyine kadar uyumlu hale getirerek Excel, BI araçları ve bulut tabanlı platformların yanı sıra yerel kontrol panellerine aktardı.
Kategoriler:
Business
Perakende Analitik Yazılımı
Perakende İstihbarat Yazılımı

Web Sitesi: gocrisp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crisp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Creatio

Creatio

creatio.com

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Repsly

Repsly

repsly.com

smartscout

smartscout

smartscout.com

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

Zoined

Zoined

zoined.com

Purple

Purple

purple.com

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

refive

refive

refive.io

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Muffin Data

Muffin Data

muffindata.com

Pear Commerce

Pear Commerce

pearcommerce.com

SupplyPike

SupplyPike

supplypike.com

Alima

Alima

landing.alima.la

Verteego

Verteego

verteego.com

Footmarks

Footmarks

footmarks.com

Dragonfruit AI

Dragonfruit AI

dragonfruit.ai

SpotMenus

SpotMenus

spotmenus.com

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Arnica

Arnica

arnica.io

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

Domo

Domo

domo.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası