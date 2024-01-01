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Crisp, tedarik zinciri boyunca perakende verilerini birbirine bağlayıp analiz ederek CPG markalarını rafları dolu tutmak, israfı azaltmak ve karlılığı hızla artırmak için gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilerle güçlendirir. Crisp'in açık veri platformu, tedarikçileri 40'tan fazla perakendeci ve distribütörden gelen verilere bağlayarak satış ve tedarik zinciri öngörülerini tam olarak ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde sunar. Crisp, veri kümelerini mağaza ve ürün düzeyine kadar uyumlu hale getirerek Excel, BI araçları ve bulut tabanlı platformların yanı sıra yerel kontrol panellerine aktardı.

Web Sitesi: gocrisp.com

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