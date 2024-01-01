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Hogaru, Latin Amerika'da teknoloji destekli bir ev hizmetleri platformudur. Hogaru, Latin Amerika'daki evlere ve mikro işletmelere profesyonel temizlik ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Pazar yerlerinden farklı olarak, müşteri tutmayı ve hizmet kalitesini artırmak için doğrudan temizlikçilerimizi çalıştırıyoruz.

Web Sitesi: hogaru.com

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