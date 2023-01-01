Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Firmao çevrimiçi bir CRM yazılımıdır. Küçük ve orta ölçekli imalat, hizmet ve satış şirketleri için tasarlanmış olup, lider veya düzenli yüklenicilerle temasın gerekli olduğu şirketlerde uygulanmaktadır. Firmao'nun CRM'inin uygulanması kolay ve hızlıdır. Yaklaşık 1-2 hafta sürer.

Web Sitesi: firmao.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Firmao CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.