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Firmao CRM

Firmao CRM

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Firmao çevrimiçi bir CRM yazılımıdır. Küçük ve orta ölçekli imalat, hizmet ve satış şirketleri için tasarlanmış olup, lider veya düzenli yüklenicilerle temasın gerekli olduğu şirketlerde uygulanmaktadır. Firmao'nun CRM'inin uygulanması kolay ve hızlıdır. Yaklaşık 1-2 hafta sürer.

Web Sitesi: firmao.net

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