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Sellular

Sellular

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Web Sitesi: sellular.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sellular çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişkin tam görünürlük elde edebilir. Uygulaması kolay, esnek sözleşme şartlarına, harika fiyatlandırmaya ve olağanüstü müşteri hizmetlerine sahip bir platformu deneyimleyin.

Kategoriler:

Business
E-posta Takip Yazılımı
Giden Çağrı Takip Yazılımı
Satış Etkileşim Yazılımı

Web Sitesi: sellular.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sellular ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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