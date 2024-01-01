Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişkin tam görünürlük elde edebilir. Uygulaması kolay, esnek sözleşme şartlarına, harika fiyatlandırmaya ve olağanüstü müşteri hizmetlerine sahip bir platformu deneyimleyin.

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Web Sitesi: sellular.com

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