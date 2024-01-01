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Flex.bi

Flex.bi

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Web Sitesi: flex.bi

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

flex.bi bir iş zekası ve raporlama sistemidir; şirketinizin ilerleyişini analiz etmenin ve görselleştirmenin esnek ve kolay bir yoludur. Tüm şirket verilerinizi tek bir yerde toplamanıza, manuel veri yönetiminde zamandan tasarruf etmenize, daha hızlı karar almanıza ve ekibinizi hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşma konusunda motive etmenize yardımcı olan bir iş zekası aracı. İçin En İyisi: Farklı yerlerde verileri (ERP sistemleri, Excel veya diğer dosyalar) bulunan ve tüm verileri tek bir yerde birleştirmek, görselleştirmek ve analize hazırlamak için bir araca ihtiyaç duyan, herhangi bir alandaki küçük ve orta ölçekli işletmeler. flex.bi Fiyatlandırmasına Genel Bakış: flex.bi fiyatlandırması ayda 35 EUR'dan başlar. flex.bi ücretsiz deneme olanağı sunuyor. Aşağıdaki ek fiyatlandırma ayrıntılarına bakın https://flex.bi/pricing/

Kategoriler:

Business
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: flex.bi

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flex.bi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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