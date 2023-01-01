Tüm iş ölçümleri için tek bir platformla müşteri yolculuğunu optimize edin. Satış başarısı için müşteri ilişkilerini güçlü bir CRM ile yönetin. Kolay ve net performans analitiği için şirket verilerini tek bir yerde toplayın. CRM otomasyonları daha az kaynakla daha fazla potansiyel müşteriyi dönüştürür. CRM verilerini hızlı ve doğru bir şekilde paylaşmak ve kullanmak için tüm modüllerle entegredir.

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