Alternatifler - Flex.bi
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Kittl
kittl.com
Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Litmaps
litmaps.com
Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Rose AI
rose.ai
Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
Venngage
venngage.com
Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.
Grist
getgrist.com
Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü (iAuditor) Denetimler yapın. Sorunları yakalayın. Görevleri yönetin. Açıkça iletişim kurun. Çalışma ekiplerini eğitin. Her büyüklükteki işletme, SafetyCulture ile işlerini halleder.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kod içermeyen bir dahili araç oluşturucudur. Basit sürükle ve bırak arayüzü, herkesin siparişleri takip etmek, sorunları çözmek ve ödemeleri izlemek gibi günlük operasyonları yönetmek için ihtiyaç duyduğu araçları oluşturmasına olanak tanır.
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
Reportz
reportz.io
Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data, verileri parmaklarınızın ucuna getirerek zor soruları kolaylaştırır. Verilere mobil öncelikli görsel erişim sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes verileri kullanarak soruları saniyeler içinde yanıtlayabilir.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine, dava keşfini, araştırmalarını ve denetimlerini basitleştirmek için bulut tabanlı yazılım ve hizmetler sağlayan bir eKeşif otomasyon şirketidir.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Trevor.io
trevor.io
Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.
DashThis
dashthis.com
Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!
Plecto
plecto.com
Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.
Vizzlo
vizzlo.com
Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...
MSIGHTS
msights.com
Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly, daha fazla içgörü ve verimlilik sağlamak için bir şirketin araç paketiyle entegre olan bir veri analizi aracıdır. Amacımız ekipleri basit veri kontrol panelleriyle güçlendirerek verilere kolayca erişilebilmesini sağlamaktır.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP, hırslı şirketlerin verilerinin gücünü en üst düzeye çıkarmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için hem finansal hem de pazarlama sistemlerini birleştiren bir veri analitiği platformudur. Önde gelen sistemlerdeki (muhasebe, satış, pazarlama) verileri birleştirerek B2B şirketlerine ...
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl, Küçük ve Orta ölçekli kuruluşlara yönelik Bulut tabanlı bir veri platformu ve raporlama çözümüdür. Sağlık, Muhasebe ve Spor Organizasyonları için veri ve raporlama konusunda uzmanız.
Yaware
yaware.com
İş verimliliğinizi %20'den fazla artırın. 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz, kredi kartına gerek yoktur.
Viur
viurdata.com
Viur, veritabanlarına, hizmetlere ve dosyalara bağlanmak, verileri keşfetmek, ölçümler ve KPI'ler oluşturmak ve bunları ekiple paylaşmak için kolay ve hızlı bir yol sunar. Tüm bunlar, şirket güvenlik duvarının arkasında bile verilere erişebilen bir SaaS bulut çözümünde. Veri kaynaklarına bağlanmak v...
Ottava
ottava.io
Ottava, Excel tabanlı iş akışlarını gelişmiş veri analizi yetenekleriyle kusursuz bir şekilde uyumlu hale getiren veri yönetimi yazılımının ön saflarında yer almaktadır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Ottava, veri girişini, grafik oluşturmayı ve analizi basitleştirer...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics, çeşitli veri kaynaklarından gerçek zamanlı verileri görüntüleyen grafikler, veri tabloları ve filtreler içeren gösterge tabloları oluşturan bir SAAS aracıdır.
Grunt
grunt.pro
PowerPoint Pro'daki gibi slaytlar hazırlayın! Grunt, slayt üretimi konusunda ciddi olan herkes için temel PowerPoint eklentisidir. Daha iyi slaytlar. Az iş!
Waytobi
waytobi.com
Şirketinizin veya departmanınızın KPI'larını oluşturmak, takip etmek, raporlamak, analiz etmek ve görselleştirmek için SaaS bulut tabanlı çözüm. KPI'ları yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ek programlama becerilerine, öğrenme oturumlarına veya web seminerlerine gerek yoktur; bir dakika içinde ça...
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard, K12, HigherEd, Kurumsal ve Devlet kurumlarına farklı kaynaklardan gelen öğrenme verilerini işaretle ve tıkla kolaylığıyla görüntüleme olanağı sağlayan bir EdTech şirketidir. IntelliBoard, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemleri, İşbirliği Araçları, Değerlendirme Araçları, ...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performansı gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntıl...
Talligence
talligence.in
Talligence, Tally kullanıcıları için bir iş zekası raporlama aracıdır. Talligence, Tally verilerinizi anlamlı iş öngörülerine dönüştüren ve görselleştiren güçlü ve benzersiz bir yapay zeka ve makine öğrenimi destekli BI çözümüdür. Kullanımı oldukça basit ve uygulaması kolaydır.
Selfr
selfr.ai
Selfr, veri analistlerinin ve iş adamlarının birden fazla kaynaktan gelen verileri canlı BI kontrol panellerine dönüştüren otomatik işlem hatları oluşturmasına yardımcı olan, tak ve çalıştır, yapay zeka destekli bir platformdur. Bir veri yığınını oluşturmak ve sürdürmek için pahalı veri mühendisleri...
DataReportive
datareportive.com
DataReportive, SQL veritabanlarınız için bir raporlama aracıdır. Özelleştirilebilir veri raporları oluşturun ve doğrudan veritabanlarınızdan ekibinize e-postayla gönderin.
Reach Reporting
reachreporting.com
Erişim Raporlamasına geçin. Finansal ve finansal olmayan verileriniz için otomasyon. Güçlü kontrol panelleri ve geliştirilmiş görsellerle raporlamayı, tahmin etmeyi ve bütçelemeyi kolaylaştırır. Dakikalar içinde veriye dayalı daha iyi kararlar almak için tekrarlanan görevleri otomatikleştirin. 3 Yön...
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI, veriye dayalı içgörüleri hızlı bir şekilde bulmak ve iş, mağaza ve ürün sorunlarını takip etmek için gelişmiş bir çözümdür. Perakendecilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak perakendecilerle işbirliği içinde geliştirilen bir dizi hazır yapay zeka destekli rapordur.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosy...
Markaaz
markaaz.com
Küçük işletme müşterilerinizi işe almak ve izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanımı kolay API'lerimiz, DIY kodsuz tekliflerimiz ve küçük işletme katılım seçeneklerini içeren özel kombinasyon hizmetlerimizle, daha fazla küçük işletmenin katılımı ve verimli işletme takibi için çok uygun bir mal...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Bulutta 360° İletişim Merkezi Üretkenlik Platformu: Konuşma Analitiği, Ses Biyometrisi, Otomatik IVR Haritalayıcı/İzleme, SLA/Ses Kalitesi İzleme, IVR/İletişim Merkezi Yük/Performan Testi, Voicebot / Konuşmaya Dayalı IVR Testi ve daha fazlası
Ardoq
ardoq.com
Kurumsal Mimariyi Yeniden Tasarlayın. Ardoq'un veri odaklı platformu, kurumsal görüşlerinizi birleştirerek değişime yön vermek, gelir artışını ortaya çıkarmak, yeniliği teşvik etmek ve dönüşümü hızlandırmak için net bir yol çizer. Yazılımımız, kuruluşların değişimin çalışanları, projeleri, stratejil...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin...
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+, Microsoft Power BI'da verilerinizi görselleştirmenin ve anlamlı hikayeleri paylaşmanın en hızlı yoludur. Sezgisel kodsuz kullanıcı deneyimi (UX), sıradan kullanıcıların bile tek bir görselde entegre edilmiş 50'den fazla grafik, çizelge ve tabloyla dakikalar içinde gösterge tabl...
Slemma
slemma.com
Slemma, işletmeler için tasarlanmış basit ama güçlü bir raporlama aracıdır. Slemma, kullanıcıların veri ambarlarından, veri depolama sağlayıcılarından ve bulut hizmeti çözümlerinden gelen tüm verilerini tek bir yerden görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Easyflow
easyflow.io
Elinizde veri var; muhtemelen çok fazla. Sorun bu değil. Gerçek sorunlu veriler, bu verileri içgörülere ve bu içgörüleri acı çekmeden eyleme dönüştürmediğiniz sürece temelde değersizdir! Easyflow, her şeyi otomatikleştirmenize ve her şeyi görselleştirmenize olanak tanıyarak bu yolculukta başarılı ol...
MyDash
mydash.ai
DASH, EN İYİ KURULUŞLARIN KRİTİK VERİLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİREREK DAHA HIZLI KARARLAR ALMALARINA YARDIMCI OLAN HAFİF, TAM HİZMETLİ BİR DASHBOARD İŞLETMESİDİR. Ücretsiz Kontrol Paneli, Bağlayıcılar ve Görselleştirme İş Zekası gerekli ve pahalıdır. Ama öyle olmak zorunda değil...
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. ...
ChartBlocks
chartblocks.io
Güzel özel grafikler oluşturun. ChartBlocks, verilerinizi elektronik tablolardan paylaşılabilir grafiklere taşır; kodlamaya gerek yoktur.