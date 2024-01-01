Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mero ERP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımı sağlayıcısı. Özellikleri arasında gösterge panosuna genel bakış, ürün kataloğu yönetimi, kullanıcı yönetimi, gelir ve finansal akış yönetimi, gider yönetimi, satın alma yönetimi, satış ve satıcı yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan ve envanter yönetimi, rapor oluşturma, rol ve izin yönetimi, mağaza yönetimi vb. yer alır. .

Web Sitesi: meroerp.com

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