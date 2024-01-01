Mero ERP

Mero ERP

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Web Sitesi: meroerp.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımı sağlayıcısı. Özellikleri arasında gösterge panosuna genel bakış, ürün kataloğu yönetimi, kullanıcı yönetimi, gelir ve finansal akış yönetimi, gider yönetimi, satın alma yönetimi, satış ve satıcı yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan ve envanter yönetimi, rapor oluşturma, rol ve izin yönetimi, mağaza yönetimi vb. yer alır. .
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: meroerp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mero ERP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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