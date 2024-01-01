Veepan ERP

Veepan ERP

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Web Sitesi: veepan.com

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Veepan, her işletmeye yönelik Bulut tabanlı bir ERP Yazılımıdır. Kasım 2018'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde kuruldu. Veepan'ın Hizmetleri şunları içerir: 1) Faturalandırma Yazılımı 2) Envanter Yönetimi 3) Muhasebe 4) GST Dosyalama Desteği 5) Satışları ve Satın Almaları Yönetin 6) İşletme Giderlerini Yönetin 7) Ödemeleri Takip Edin 8) Müşterileri ve Satıcıları Yönetin 9) Özelleştirmeler. Ayrıca Veepan ayrıca şunları sağlar: 1) Dijital Pazarlama 2) Web Sitesi Oluşturma 3) İşletme Danışmanlığı
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: veepan.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Veepan ERP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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