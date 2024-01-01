Veepan ERP

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Veepan, her işletmeye yönelik Bulut tabanlı bir ERP Yazılımıdır. Kasım 2018'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde kuruldu. Veepan'ın Hizmetleri şunları içerir: 1) Faturalandırma Yazılımı 2) Envanter Yönetimi 3) Muhasebe 4) GST Dosyalama Desteği 5) Satışları ve Satın Almaları Yönetin 6) İşletme Giderlerini Yönetin 7) Ödemeleri Takip Edin 8) Müşterileri ve Satıcıları Yönetin 9) Özelleştirmeler. Ayrıca Veepan ayrıca şunları sağlar: 1) Dijital Pazarlama 2) Web Sitesi Oluşturma 3) İşletme Danışmanlığı

Web Sitesi: veepan.com

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