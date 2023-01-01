WebCatalog
Akaunting

Akaunting

akaunting.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Akaunting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küçük işletmelerin faturalamayı, mevduatları, müşteri etkileşimlerini ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan açık kaynaklı muhasebe platformu.

Web Sitesi: akaunting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Akaunting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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