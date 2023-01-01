Basware
portal.basware.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Basware çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: portal.basware.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Basware ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Biller Genie
merchant.billergenie.com
Aladdinpro
app.aladdinpro.com
Shireburn
indigo.shireburn.com
myBooks
accounts.zetran.in
Proqura
app.proqura.com
Handdy
handdy-profile.appspot.com
Akaunting
akaunting.com
YouCruit
us.youcruit.com
Officetree
launch.officetree.com
Clientjoy
app.clientjoy.io
MyRecruitment+
myrecruitmentplus.com
Instantpay
app.instantpay.in