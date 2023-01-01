WebCatalog
Aladdinpro

Aladdinpro

app.aladdinpro.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aladdinpro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmelerin, hatırlatıcılar aracılığıyla sözleşmelerin, kira belgelerinin ve çalışan belgelerinin sona ermesini/yenilenmesini takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı çözüm.

Web Sitesi: aladdinpro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aladdinpro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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