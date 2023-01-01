Aladdinpro

İşletmelerin, hatırlatıcılar aracılığıyla sözleşmelerin, kira belgelerinin ve çalışan belgelerinin sona ermesini/yenilenmesini takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı çözüm.

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