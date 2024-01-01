1 Milyondan fazla memnun kullanıcısı, 800'den fazla satış ve destek merkezi ile Marg ERP, GST'ye uyum sürecini kolaylaştırmada gerçek bir lider olmuştur. MARG ERP Ltd., tüm işletmelerin GST uyumlu hale gelmesi için mükemmel özelleştirilmiş envanter ve muhasebe çözümleri sağlama konusunda uzmanlığa sahiptir. Marg ERP, GST alanında lider bir yazılım uygulaması sağlayıcısıdır ve işletmelerin GST'ye daha sorunsuz geçiş yapmasına yardımcı olan önemli bir oyuncudur. İşletmeleri optimize etmek ve onlara bu GST dönüşüm yolculuğunda yardımcı olmak için envanter ve muhasebe yazılımı çözümü sunuyoruz. Marg, sürekli değişen iş ortamına her zaman değer ve sürdürülebilirlik katmanın önemine inanmıştır ve hem KOBİ'lere hem de MSME'lere hizmet vermede önemli bir oyuncudur. Marg ERP, işletmelerin GST'ye daha sorunsuz geçiş yapmasına yardımcı olan devam yazılımı, bordro yazılımı, izin yönetimi vb. gibi zengin özelliklere sahip kapsamlı Bordro Yazılımı "HRxpert" sağlar.

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