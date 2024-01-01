Khaos Control

Khaos Control

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Web Sitesi: khaoscontrol.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Khaos Control çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Khaos Control lider bir çok kanallı çözümdür. Temel odak noktası basittir: Paradan tasarruf ederken ve süreçlerini düzene koyarken işletmelerin hızla büyümesine yardımcı olmak. Bu sağlam ve ölçeklenebilir çözümlerle stok, envanter, hesaplar, CRM, raporlama ve çok daha fazlasını kontrol edin. Önde gelen kuryeler ve önemli ödeme entegrasyon hizmetleriyle entegrasyonlar sunarak, bir işi yürütmenin her yönünü tek bir merkezi sistemde bir araya getiriyoruz. Khaos Control, ister amiral gemisi Windows tabanlı ERP uygulamamız, Khaos Control veya tarayıcı tabanlı ERP uygulamamız olsun, her boyuttaki işletme için çözümler sunar; Khaos Kontrol Bulutu.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: khaoscontrol.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Khaos Control ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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