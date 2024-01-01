Khaos Control lider bir çok kanallı çözümdür. Temel odak noktası basittir: Paradan tasarruf ederken ve süreçlerini düzene koyarken işletmelerin hızla büyümesine yardımcı olmak. Bu sağlam ve ölçeklenebilir çözümlerle stok, envanter, hesaplar, CRM, raporlama ve çok daha fazlasını kontrol edin. Önde gelen kuryeler ve önemli ödeme entegrasyon hizmetleriyle entegrasyonlar sunarak, bir işi yürütmenin her yönünü tek bir merkezi sistemde bir araya getiriyoruz. Khaos Control, ister amiral gemisi Windows tabanlı ERP uygulamamız, Khaos Control veya tarayıcı tabanlı ERP uygulamamız olsun, her boyuttaki işletme için çözümler sunar; Khaos Kontrol Bulutu.

Web Sitesi: khaoscontrol.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Khaos Control ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.