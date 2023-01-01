WebCatalog
Evadav

Evadav

evadav.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Evadav çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yayıncıları ve Reklamverenleri Öncü Reklamlarla Güçlendirmek EVADAV, anlık bildirimler, popunder'lar, banner'lar, yerel reklamlar ve sayfa içi mesajlar gibi çeşitli formatlarda ilgi çekici ve yüksek kaliteli reklamlar sunma konusunda uzmanlaşmış lider bir reklamcılık ağıdır. Reklam platformumuz 250'den fazla ülkeyi kapsıyor ve günlük 3 milyardan fazla gösterimden oluşan geniş bir hedef kitleye ulaşıyor. Tamamen özelleştirilmiş şirket içi teknoloji, profesyonel hesap yöneticileriyle 24 saat iş ortağı bakımı ve tercihlerinize uyacak çok çeşitli ödeme yöntemleri sunuyoruz.

Web Sitesi: evadav.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Evadav ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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