Yayıncıları ve Reklamverenleri Öncü Reklamlarla Güçlendirmek EVADAV, anlık bildirimler, popunder'lar, banner'lar, yerel reklamlar ve sayfa içi mesajlar gibi çeşitli formatlarda ilgi çekici ve yüksek kaliteli reklamlar sunma konusunda uzmanlaşmış lider bir reklamcılık ağıdır. Reklam platformumuz 250'den fazla ülkeyi kapsıyor ve günlük 3 milyardan fazla gösterimden oluşan geniş bir hedef kitleye ulaşıyor. Tamamen özelleştirilmiş şirket içi teknoloji, profesyonel hesap yöneticileriyle 24 saat iş ortağı bakımı ve tercihlerinize uyacak çok çeşitli ödeme yöntemleri sunuyoruz.

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