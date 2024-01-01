Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dizply, reklam ajansları, medya kuruluşları ve serbest çalışanlar için reklam formatlarını yönetme ve üretme sürecini basitleştiren bir uygulamadır. Kullanıcıların, çevrimiçi kampanyanın gerçekleşmesi için gereken tüm formatları (HTML5 banner'ları, statik banner'lar (jpg, png, gif vb.), HTML bültenleri ve diğer birçok formatı) içeren kampanyalar oluşturmasına olanak tanır.

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