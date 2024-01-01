Modern organizasyonlar ve ekipler için alan yönetimi ve rezervasyon iş akışının tamamını birleştiriyoruz, böylece herkes alan, spor ve etkinliklere kısa sürede, herhangi bir zamanda ve hiçbir çaba harcamadan mümkün olan en kolay erişime sahip oluyor. Locaboo, Avrupa'nın uzay, spor ve etkinliklere yönelik lider mekan yönetim platformudur. Platformumuz Çalışma Alanları, Toplantı salonları, Coworking, Spor tesisleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra kültür ve etkinlik odaları, filo ve çok daha fazlası için kullanıma hazır...

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