Alternatifler - Locaboo

Venjue

venjue.com

Venjue, etkinlik işletmelerinin daha fazla talebi misafire dönüştürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir mekan yönetim aracıdır. Venjue, ilk başvurudan son konuğa kadar etkinliklerinizin her yönünü kolaylaştırmanıza yardımcı olarak daha büyük hacimli işlerle başa çıkmanıza olan...