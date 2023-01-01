Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Factorial HR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir İK yazılımı. Doküman yöneticisi, raporlar, Tatiller, hastalık izinleri, organizasyon şemaları, çalışan portalı ve +

Web Sitesi: factorialhr.com

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