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Factorial HR

Factorial HR

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Web Sitesi: factorialhr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Factorial HR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir İK yazılımı. Doküman yöneticisi, raporlar, Tatiller, hastalık izinleri, organizasyon şemaları, çalışan portalı ve +

Web Sitesi: factorialhr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Factorial HR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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