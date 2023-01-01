BerniePortal®, küçük ve orta ölçekli işletmelerin İK'yı optimize etmelerine, çalışan deneyimlerini iyileştirmelerine ve sevdikleri işletmeleri kurmaya daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanıyan hepsi bir arada bir HRIS'tir.

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