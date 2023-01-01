WebCatalog
BerniePortal

BerniePortal

app.bernieportal.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BerniePortal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BerniePortal®, küçük ve orta ölçekli işletmelerin İK'yı optimize etmelerine, çalışan deneyimlerini iyileştirmelerine ve sevdikleri işletmeleri kurmaya daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanıyan hepsi bir arada bir HRIS'tir.

Web Sitesi: bernieportal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BerniePortal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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