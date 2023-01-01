WebCatalog
Decent

Decent

decent.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Decent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küçük işletmeler Decent'i seviyor! Biz mükemmel müşteri hizmetlerine sahip bir PEO'yuz. Zamandan ve paradan büyük tasarruf edin. Küçük işletmeler ortalama olarak çalışan başına yılda 2.500'den fazla tasarruf sağlıyor.

Web Sitesi: decent.com

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