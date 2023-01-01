WebCatalog
AanyaHR

AanyaHR

app.aanyahr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AanyaHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AanyaHR, Filipinler'deki en gelişmiş, yenilikçi ve özelleştirilebilir İK ve Bordro sistemidir. Zaman işleyişi, izin yönetimi ve bordroya yönelik tüm İK çözümlerinizi web, mobil ve tablet uyumlu sistemden alarak istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz.

Web Sitesi: aanyahr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AanyaHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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