AanyaHR, Filipinler'deki en gelişmiş, yenilikçi ve özelleştirilebilir İK ve Bordro sistemidir. Zaman işleyişi, izin yönetimi ve bordroya yönelik tüm İK çözümlerinizi web, mobil ve tablet uyumlu sistemden alarak istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz.

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