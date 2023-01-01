MyPocketDoctor, Filipinler'deki ilk teletıp uygulamasıdır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde hızlı ve kolay çevrimiçi danışmanlık için şimdi plan yapın.

Web Sitesi: mypocket.doctor

Yasal Uyarı: WebCatalog, My Pocket Doctor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.