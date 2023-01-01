WebCatalog
My Pocket Doctor

My Pocket Doctor

mypocket.doctor

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde My Pocket Doctor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MyPocketDoctor, Filipinler'deki ilk teletıp uygulamasıdır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde hızlı ve kolay çevrimiçi danışmanlık için şimdi plan yapın.

Web Sitesi: mypocket.doctor

Yasal Uyarı: WebCatalog, My Pocket Doctor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Maybank2u MY

Maybank2u MY

maybank2u.com.my

Dresslily

Dresslily

dresslily.com

Pocket Novel

Pocket Novel

pocketnovel.com

Foxtel Go

Foxtel Go

foxtel.com.au

Takealot

Takealot

takealot.com

Dcoder

Dcoder

dcoder.tech

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Aqilla

Aqilla

aqilla.com

Bitfinex

Bitfinex

bitfinex.com

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage

asuswebstorage.com

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

AanyaHR

AanyaHR

aanyahr.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası