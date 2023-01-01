WebCatalog
Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pocket HRMS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pocket HRMS, Hindistan'ın önde gelen İK Bordro Yazılımıdır. Kullanımı kolay İK Bordro Sistemimiz ile bordro, PF, TDS hesaplamalarınızı otomatikleştirin. Şimdi Ücretsiz Denemeden Yararlanın!

Web Sitesi: pockethrms.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pocket HRMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

HRMantra

HRMantra

hrmantra.com

Kredily

Kredily

kredily.com

factoHR

factoHR

factohr.com

MySyarikat

MySyarikat

mysyarikat.com

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

Jibble

Jibble

jibble.io

Humi

Humi


AanyaHR

AanyaHR

aanyahr.com

Salarium

Salarium

salarium.com

Patriot

Patriot


Horilla

Horilla

horilla.com

MyHR

MyHR

myhr.works

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası