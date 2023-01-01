Filipinler için oluşturulmuş eksiksiz ve kullanımı kolay bordro sistemi. Zamanın doğrudan bordroya entegre edilmesi, otomatik olarak hükümet formları ve raporları oluşturur.

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