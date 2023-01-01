WebCatalog
HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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HealthBoxHR ile İK yönetiminizi basitleştirin. Platformumuz maaş bordrosunu, hastalık iznini, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tek bir uygun yerden yönetmenize olanak tanır. 1 milyondan fazla memnun kullanıcıya katılın ve HealthBoxHR'ın zamandan tasarruf etmenize, maliyetleri azaltmanıza ve İK süreçlerinizi iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Web Sitesi: healthboxhr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HealthBoxHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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