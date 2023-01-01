WebCatalog
TranZact

TranZact

letstranzact.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TranZact çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KOBİ üreticilerini olağanüstü işletmelere dönüştürüyoruz! Acı verici derecede yavaş üretimi geride bırakın. TranZact ile 7 gün içerisinde zamandan tasarruf edebilir, maliyetleri azaltabilir ve işletmenizde %100 uygulayabilirsiniz.

Web Sitesi: letstranzact.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TranZact ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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