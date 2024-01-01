HappyLocate

HappyLocate

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: happylocate.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde HappyLocate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

HappyLocate is Asia’s First Digital Enterprise Employee Relocation Solution. Our tech-driven solution empowers HR and Admin professionals to streamline the relocation process, eliminating the hassles of manual workflows, inflated quotes, and offer drop-outs. With HappyLocate by your side, you can leave these worries behind. Proven Excellence Since 2016 Since 2016 we have been in the market providing our employee relocation solutions to many large enterprises such as Coca-Cola, SPAR, Diageo, Quess Corp, ITC infotech, and many more. Our track record speaks for itself – we've helped these corporations save 80% of their time, cut costs by 18-24%, and boost their Employee Net Promoter Score (eNPS) by an impressive 30%.
Kategoriler:
Business
Relocation Management Services

Web Sitesi: happylocate.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HappyLocate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Virgin Radio UK

Virgin Radio UK

virginradio.co.uk

Delighted

Delighted

delighted.com

SatisMeter

SatisMeter

satismeter.com

incident.io

incident.io

incident.io

Peachscore

Peachscore

peachscore.com

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

dailytelegraph.com.au

Cocoon

Cocoon

meetcocoon.com

Strutta

Strutta

strutta.com

Realtor.com

Realtor.com

realtor.com

Mygrow

Mygrow

mygrow.me

Jornal Económico

Jornal Económico

jornaleconomico.pt

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.