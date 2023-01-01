WebCatalog
Tryiton

Tryiton

tryitonai.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tryiton çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli, profesyonel stüdyo kalitesinde vesikalık fotoğraflar oluşturun. Web ve sosyal medyanız için yeni bir LinkedIn profil fotoğrafına, oyunculuk fotoğraflarına ve hatta portrelere mi ihtiyacınız var? Zamandan ve paradan tasarruf edin ve mükemmel AI Headshot'ınızı oluşturmak için AI üzerinde deneyin.

Web Sitesi: tryitonai.com

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