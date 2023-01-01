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SatisMeter

SatisMeter

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: satismeter.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SatisMeter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SatisMeter, çevrimiçi işletmelerin Net Tavsiye Skorunu (NPS) kullanarak müşteri geri bildirimi toplamasına yardımcı olur. Müşterilerinizi anlayın, kaybı azaltın ve ürünü geliştirin!

Web Sitesi: satismeter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SatisMeter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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