WebCatalog
Coffreo

Coffreo

coffreo.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Coffreo, önemli belgelerinizi her zaman elinizin altında tutabileceğiniz kendi alanınızdır. Dijital İK kasanız, size hiçbir maliyet getirmeden, işvereninizin hazırladığı dijital maaş bordrolarının delil niteliğinde arşivlenmesini sağlar ve iş sözleşmelerinizi online olarak imzalamanıza olanak tanır...

Web Sitesi: coffreo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coffreo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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