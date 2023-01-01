Ürününüzü oluşturmadan önce nasıl çalışması gerektiğini keşfedin. Sketch.systems, yazılım tasarımcılarının karmaşık ürün davranışları hakkında düşünmelerine yardımcı olur. Durumların taslağını çıkarın, prototipler ekleyin ve soruları hızla netleştirin.

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