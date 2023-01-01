BestOfDesign

Tasarımcılar, sanatçılar, ürün tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar ve yaratmayı seven insanlar için tamamen optimize edilmiş, reklamsız, güvenli bir hizmet. Profilinizi, gizlilik ayarlarınızı yönetebilir ve becerilerinizi veya deneyimlerinizi sergileyebilirsiniz. Soru sorabilir, bilgi paylaşabilir, geri bildirim, ipuçları, haberler için yinelemeler tasarlayabilir, gruplara katılabilir veya gruplar oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Yalnızca tasarımcılar için yıllık 29 ABD doları.

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