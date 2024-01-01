Paessler
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Web Sitesi: paessler.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Paessler çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Paessler, son derece güçlü ağ izleme yazılımı olan PRTG'nin üreticisidir ✓ PRTG, tüm BT altyapınızı 7/24 izler ve sorunlar konusunda kullanıcılar farkına bile varmadan sizi uyarır ✓ Sistem yöneticilerinin daha akıllı, daha hızlı çalışmasına yardımcı olan ücretsiz izleme araçlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin, daha iyi."
Web Sitesi: paessler.com
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