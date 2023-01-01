WebCatalog
Monnify

Monnify

monnify.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Monnify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz bir yol sunuyor. Web SDK'mızı kolayca entegre ederek, web platformunuz üzerinden müşterilerinizden kart ve hesap transferi yoluyla ödeme tahsil edebilirsiniz. Monnify'ın mobil SDK'sı, müşterilerinizden uygulama içinden kart ve hesap transferi ödemeleri almanızı sağlar. İyi belgelenmiş API'lerimiz, özel projelerinizi ve ürünlerinizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Müşterileriniz Monnify'ı kullanarak USSD, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamasını kullanarak basit bir bankalararası transfer başlatarak web siteniz veya uygulamanız üzerinden size ödeme yapabilir. Monnify, alınabilecek en rekabetçi işlem ücretlerini sunarken, çevrimiçi olarak banka kartları aracılığıyla ödeme almanıza olanak tanır.

Web Sitesi: monnify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Monnify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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