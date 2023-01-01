WebCatalog
Instantpay

Instantpay

app.instantpay.in

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Instantpay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hindistan için Modern İşletme Bankacılığı Her boyutta milyonlarca işletme, işlerini verimli bir şekilde yönetmek için Instantpay'in ödemeleri, tahsilatları, gider yönetimini ve bankacılık API'lerini birleştiren tam özellikli cari hesap ve banka kartına güveniyor.

Web Sitesi: app.instantpay.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Instantpay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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