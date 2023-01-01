Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para birimine hizmet veriyor. 100 ülkedeki müşteriler ödeme alabiliyor ve bunların 25'indeki müşteriler ödeme gönderebiliyor. Ödemeler çeşitli raylar kullanılarak gönderilir; kullanılan ray, ödeme gönderildiğinde dahili olarak belirlenir. Şirket, ödemeleri SWIFT, otomatik takas odası (ACH), hazine hesapları, dijital cüzdanlar, banka kartları ve blockchain kullanarak yönlendiriyor. Şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, serbest çalışanları ve uluslararası hizmetler sunan işletmeleri hedefliyor. Veem 2020'de 225.000 kullanıcıdan oluşan bir müşteri tabanına ulaştı.

Web Sitesi: veem.com

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