OrbitalShift

Çalışma programları oluşturmayı kolaylaştıran, işçilik maliyetlerini takip eden ve çalışanlarla iletişimi geliştiren çevrimiçi çalışan planlama ve zaman saati yazılımı.

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