Timesheets.com

Timesheets.com

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Web Sitesi: timesheets.com

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Timesheets.com, bordro maliyetlerinden tasarruf etmek veya faturalandırmayı artırmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir çalışan zaman takibi çözümüdür. Çalışanlar mobil sitemizi kullanarak zamanlarını takip edebilir veya yöneticiler çalışanların mesai saatlerini yalnızca belirli ofis konumlarıyla sınırlandırabilir. DCAA uyumlu sistemimiz, güvenlik ve hesap verebilirlik sağlayan tam bir denetim takibi ve izin mimarisine sahiptir. Raporlar, QuickBooks dahil bir dizi bordro ve muhasebe yazılımı platformuna aktarılabilir.
Kategoriler:
Business
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: timesheets.com

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